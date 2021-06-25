ЯРОСЛАВСКИЙ: «Этот состав Металлиста будет сильнее, чем в 2005–2013 годах»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал, каким будет обновленный харьковский клуб:

«Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста». Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными «шпилерам», после «Металлиста», который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее».

В Харькове прошла презентация четырех новичков возрожденного «Металлиста». В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада.

ВИДЕО. Ярославский представил новых игроков Металлиста