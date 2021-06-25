ЯРОСЛАВСКИЙ: «Этот состав Металлиста будет сильнее, чем в 2005–2013 годах»

Президент харьковского клуба презентовал четырех новичков команды

  • 25.06.2021 23:43
  • 1203 просмотра
  • 4 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Этот состав Металлиста будет сильнее, чем в 2005–2013 годах»
© ФК Металлист Харьков. Ярославский и Рыбка

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал, каким будет обновленный харьковский клуб:

«Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста». Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными «шпилерам», после «Металлиста», который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее».

В Харькове прошла презентация четырех новичков возрожденного «Металлиста». В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада. 

ВИДЕО. Ярославский представил новых игроков Металлиста

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
    DSH88
    online
      DSH88, 26.06.2021 00:58
    -1
    Ущерба завидуйте молча вам такого не светит. Как бы хорошо что вам город из бюджета команду сможет содержать
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 26.06.2021 00:20
    -1
    Обалденні новачки! Через рік будуть виносити Динамо і Шахтар. Ахметов і Суркіс вже в трансі від такої перспективи. Арбітри з задоволенням потирають руки - нові меблі в нові квартири - гарантовані! Слава Ярославському!
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
      Andrey Ilyashenko, 26.06.2021 00:20
    +1
    Цього блазня дуже багато останній час, аж воротить. Сука цар прийшов любить його. Покидьок Харківський.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 00:00
    +1
    Еще третий раз опубликуйте
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
      Andrey Ilyashenko, 26.06.2021 00:20
    +1
    Цього блазня дуже багато останній час, аж воротить. Сука цар прийшов любить його. Покидьок Харківський.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 00:00
    +1
    Еще третий раз опубликуйте
    Ссылка
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