Определен соперник Ференцвароша. Прошел финал предварительного раунда ЛЧ

В главном еврокубке прошли матчи самых слабых стран футбольной Европы

  • 25.06.2021 23:12
  • 569 просмотров
  • 2 комментария
Определен соперник Ференцвароша. Прошел финал предварительного раунда ЛЧ
© УЕФА

25 июня состоялся финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

Предварительный раунд квалификации прошел в виде мини-турнира с финалом в шведском городе Эльбасан.

В финале «Приштина» (Косово) победила «Интер Эскальдес» (Андорра) со счетом 2:0.

Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов против «Ференцвароша» из Венгрии, бывшего клуба украинского тренера Сергея Реброва. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.

Лига чемпионов 2021/22

Предварительный раунд

Полуфиналы, 22 июня

  • «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово) – 0:2 (Красничи, 51, Хоти, 90+1)
  • «ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра) – 0:1 (Бетрию, 61)

Финал, 25 июня

  • «Приштина» (Косово) – «Интер Эскальдес» (Андорра)  – 2:0
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Iurii
      Iurii, 25.06.2021 23:44
    0
    Эльбасан не шведский город ))) а албанский
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 25.06.2021 23:41
    0
    Мини-турнир проходил не на Фарерах, а в Албании.
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 25.06.2021 23:44
    0
    Эльбасан не шведский город ))) а албанский
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 25.06.2021 23:41
    0
    Мини-турнир проходил не на Фарерах, а в Албании.
    Ссылка
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