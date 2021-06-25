Тренер сборной Венгрии: «Роналду – великий, но временами раздражает»

Марко Росси вспомнил матч против Португалии

  • 25.06.2021 21:56
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Тренер сборной Венгрии: «Роналду – великий, но временами раздражает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился своим мнением по поводу лидера сборной Португалии Криштиану Роналду:

«Роналду – великий чемпион, но временами его поведение может раздражать. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание».

Напомним, сборная Венгрии проиграла Португалии 0:3 в первом туре Евро-2020.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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