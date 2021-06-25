Тренер сборной Венгрии: «Роналду – великий, но временами раздражает»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился своим мнением по поводу лидера сборной Португалии Криштиану Роналду:
«Роналду – великий чемпион, но временами его поведение может раздражать. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание».
Напомним, сборная Венгрии проиграла Португалии 0:3 в первом туре Евро-2020.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.