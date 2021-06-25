Тренер сборной Венгрии: «Роналду – великий, но временами раздражает»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился своим мнением по поводу лидера сборной Португалии Криштиану Роналду:

«Роналду – великий чемпион, но временами его поведение может раздражать. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание».

Напомним, сборная Венгрии проиграла Португалии 0:3 в первом туре Евро-2020.