Альваро МОРАТА: «Не думаю, что мы слабее Франции или Германии»

Форвард сборной Испании верит в свою команду

  • 25.06.2021 21:41
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Альваро МОРАТА: «Не думаю, что мы слабее Франции или Германии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о том, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (28 июня):

«Я мечтал играть на таком уровне с 15 лет. Это самое прекрасное. В сборной Хорватии много мастеров, там играют Брозович, Модрич и Ковачич. Будет много борьбы, каждый из нас оставит на поле все силы.

Я не думаю, что мы слабее Франции или Германии. Нам еще многое предстоит улучшить, но нет смысла думать, что мы лучше или хуже кого-то. Наша сила – в команде. Они не дадут нам создать много моментов».

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Источник — Cope

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