Флорентино ПЕРЕС: «Рамос вернется в Реал в другой роли»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из клуба многолетнего капитана Серхио Рамоса:
«Я люблю Рамоса как сына, я привел его сюда в 2005 году. Никогда прежде я не давал пресс-конференцию с игроком.
Я восхищаюсь им. Он – легенда, и мы хотели, чтобы он остался. Мы предложили ему контракт с определенным дедлайном, но он его не принял.
«Реал» – дом Рамоса, и он обязательно вернется в другой роли».
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Источник — Marca
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