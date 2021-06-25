Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия

Поединок состоится в субботу, 26 июня, в 22:00

  • 25.06.2021 18:32
  • 773 просмотра
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Италия — Австрия.

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Италия — Австрия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020.

В прямом эфире поединок Италия — Австрия покажут телеканалы «Украина», «Футбол 1», «Футбол 2», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Австрия.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Гомон
    online
      Александр Гомон, 25.06.2021 18:50
    0
    мяу
    Ссылка
    Александр Гомон
    online
      Александр Гомон, 25.06.2021 18:50
    0
    мяу
    Ссылка
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