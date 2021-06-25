Истборн. Людмила Киченок проиграла в полуфинале в паре

Украинка вместе с Макото Ниномией прекратили борьбу на турнире

  • 25.06.2021 18:25
  • 136 просмотров
  • 1 комментарий
Истборн. Людмила Киченок проиграла в полуфинале в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией в полуфинале травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде в двух сетах проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эна Шибахара. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

Полуфинал. Парный разряд

Людмила Киченок/Макото Ниномия - Сюко Аояма/Эна Шибахара – 5:7, 1:6

Вчера в четвертьфинале Киченок и Ниномия обыграли дуэт Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.06.2021 18:34
    0
    Японка СДАЛА матч своїм співвітчизницям, не грала...
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 25.06.2021 18:34
    0
    Японка СДАЛА матч своїм співвітчизницям, не грала...
    Ссылка
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