Истборн. Людмила Киченок проиграла в полуфинале в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией в полуфинале травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде в двух сетах проиграли японскому дуэту Сюко Аояма/Эна Шибахара. Матч продолжался 1 час и 13 минут.
Полуфинал. Парный разряд
Людмила Киченок/Макото Ниномия - Сюко Аояма/Эна Шибахара – 5:7, 1:6
Вчера в четвертьфинале Киченок и Ниномия обыграли дуэт Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик.
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Источник — Sport.ua
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