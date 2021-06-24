Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда турнира в Истборне

Украинка в двух шагах от победы на турнире

  • 24.06.2021 16:11
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Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда турнира в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Истборне.
 
Вместе с японкой Макото Ниномией украинка обыграла пару Алекса Гуарач / Дезире Кравчик.
 
Истборн. Четвертьфинал
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 0:6 6:4, 10:7
 
В полуфинале Киченок и Ниномия сыграют с парой Аояма / Шибахара.

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Источник — Sport.ua

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