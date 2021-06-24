Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда турнира в Истборне

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Вместе с японкой Макото Ниномией украинка обыграла пару Алекса Гуарач / Дезире Кравчик.
Истборн. Четвертьфинал
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик – 0:6 6:4, 10:7
В полуфинале Киченок и Ниномия сыграют с парой Аояма / Шибахара.
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Источник — Sport.ua
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