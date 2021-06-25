Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Карпаты сознательно загнали, чтобы потерять»

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о потере легендарного для Украины клуба.

«Не потеряли клуб, а сознательно загнали его, чтобы потерять. Это было сознательно. А то, что создают новую команду — это уже не мое дело. Пускай себе создают. Это уже будут не «Карпаты». Мне это мало интересно.

Мне больше симпатизируют «Карпаты» Тлумака и Юрчишина, они мне намного ближе. А те, что создают Смалийчук с Болотниковым — это их видение. Молодцы, пусть создают. Но если бы они делали это с нуля, это другой вопрос. А утопить легендарный клуб, расформировать, чтобы он исчез, а потом сделать другой клуб — я к таким вещам отношусь негативно. Это делается по схожей схеме Коломойского с «Днепром», — считает Федецкий.

Ранее «Карпаты» Смалийчука не заявились во Вторую лигу, тогда как туда заявились «Карпаты» Юрчишина.