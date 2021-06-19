Все пропало? Львовских Карпат нет среди участников Второй лиги

Клуб Второй лиги ушел в отпуск без задолженностей, но и без определенности

  • 19.06.2021 00:59
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Все пропало? Львовских Карпат нет среди участников Второй лиги
© ФК Карпаты Львов

Клуб Второй лиги «Карпаты» Львов ушел в отпуск без задолженностей, но и без определенности, когда начнется подготовка к новому сезону.

Львовских «Карпат» Олега Смалийчука нет среди участников чемпионата Украины во Второй лиге, который стартует в конце июля (однако в список участников могут попасть «Карпаты» Андрея Тлумака, которые раньше выступали среди аматоров).

У группы игроков «зелено-белых» вскоре закончатся контракты, и в случае потери статуса команды мастеров «Карпаты» при переходе этих футболистов в другие клубы не смогут рассчитывать на компенсацию.

Если же «Карпаты» захотят заявиться в первенстве ААФУ, то все равно львовянам за старые долги будет запрещено заниматься трансферной деятельностью, и они могут столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

В минувшем сезоне «Карпаты» Львов заняли последнее 13 место в группе A Второй лиги, набрав 13 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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