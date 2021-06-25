Спортивный директор Металлиста возглавил Волчанск

Андрей Березовчук будет работать главным тренером клуба Второй лиги

  • 25.06.2021 16:28
  • 816 просмотров
  • 1 комментарий
Спортивный директор Металлиста возглавил Волчанск
© ФК Металлист. Андрей Березовчук

Спортивный директор ФК «Металлист» Андрей Березовчук продолжит карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба «Волчанск», который в новом сезоне дебютирует в чемпионате Второй лиги Украины.

Березовчук выступал за «Волчанск» в качестве игрока с 2017 по 2019 годы.

Ранее сообщалось, что «Металлист» получил аттестат для участия в Первой лиге в новом сезоне.

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Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 25.06.2021 16:58
    0
    О,тепер і в Металіста є фарм..
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 25.06.2021 16:58
    0
    О,тепер і в Металіста є фарм..
    Ссылка
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