Спортивный директор Металлиста возглавил Волчанск

Спортивный директор ФК «Металлист» Андрей Березовчук продолжит карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба «Волчанск», который в новом сезоне дебютирует в чемпионате Второй лиги Украины.
Березовчук выступал за «Волчанск» в качестве игрока с 2017 по 2019 годы.
Ранее сообщалось, что «Металлист» получил аттестат для участия в Первой лиге в новом сезоне.
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Источник — ФК Металлист
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