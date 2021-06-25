Малиновский – в пятерке лучших по созданным моментам в групповом турнире

Хавбек сборной Украины среди лучших по созданным моментам на Евро-2020

  • 25.06.2021 15:45
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский – в пятерке лучших по созданным моментам в групповом турнире
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

По данным статистического портала Squawka, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по итогам группового турнира Евро по количеству созданных моментов среди футболистов всех команд. 28-летний полузащитник «Аталанты», по данным портала, создал 8 моментов для партнеров по команде.

Больше Малиновского за три поединка группового этапа создало четыре игрока – бельгиец Кевин де Брейне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Отметим, что Александр Зинченко стал вторым по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020.

Во вторник, 29 июля, сборная Украины в Глазго сыграет поединок 1/8 финала со Швецией.

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Источник — Squawka

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 25.06.2021 16:01
    0
    А говорят, что Малиновский проваливает турнир
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.06.2021 15:53
    +1
    Пока от всех этих цифр отдачи нету, сейчас мы худшие из тех кто остался, ждем голов и побед.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.06.2021 15:53
    +1
    Пока от всех этих цифр отдачи нету, сейчас мы худшие из тех кто остался, ждем голов и побед.
    Ссылка
    Александр Жук
    online
      Александр Жук, 25.06.2021 16:01
    0
    А говорят, что Малиновский проваливает турнир
    Ссылка
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