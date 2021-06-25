Малиновский – в пятерке лучших по созданным моментам в групповом турнире

По данным статистического портала Squawka, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по итогам группового турнира Евро по количеству созданных моментов среди футболистов всех команд. 28-летний полузащитник «Аталанты», по данным портала, создал 8 моментов для партнеров по команде.

Больше Малиновского за три поединка группового этапа создало четыре игрока – бельгиец Кевин де Брейне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Отметим, что Александр Зинченко стал вторым по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020.

Во вторник, 29 июля, сборная Украины в Глазго сыграет поединок 1/8 финала со Швецией.