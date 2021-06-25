Зинченко – второй по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020

По данным статистического портала Squawka, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал вторым по количеству успешных отборов в матчах группового турнира Евро среди игроков всех команда. На счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов.

Больше Зинченко отбирал мяч только правый защитник сборной Португалии Нельсон Семеду. 27-летний игрок «Вулверхэмптона» успешно отобрал мяч 13 раз. В тройку лучших входит и полузащитник сборной Финляндии Робин Лод.

Во вторник, 29 июня, Александр Зинченко может увеличить количество отборов в поединке 1/8 финала Евро со сборной Швеции.