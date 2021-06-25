Зинченко – второй по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020

По данным статистического портала Squawka, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал вторым по количеству успешных отборов в матчах группового турнира Евро среди игроков всех команда. На счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов.
Больше Зинченко отбирал мяч только правый защитник сборной Португалии Нельсон Семеду. 27-летний игрок «Вулверхэмптона» успешно отобрал мяч 13 раз. В тройку лучших входит и полузащитник сборной Финляндии Робин Лод.
Во вторник, 29 июня, Александр Зинченко может увеличить количество отборов в поединке 1/8 финала Евро со сборной Швеции.
Источник — Squawka
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Малина больше обрезался, если уже брать статистику.
Так что если и ругать, то не только Зинченко.
Причем здесь Влада?
Благодаря таким цифрам можно увидеть то, что мы зачастую как простые болельщики не всегда замечаем на поле.
Но поверьте, для профессионалов, это очень важная и нужная информация.
Кстати в созидании у Зинченко наоборот очень низкие цифры, и кстати у Малины есть в созидании очень высокие показатели.
Не смотря на то, что мы все видели сколько раз он ошибался и обрезался.
В целом у Зинченко по цифрам в сравнении с отбором на Евро, очень большой регресс в статистике.
Малина больше обрезался, если уже брать статистику.
Так что если и ругать, то не только Зинченко.
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