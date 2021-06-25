Зинченко – второй по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020

Хавбек сборной Украины уступил только португальцу Нельсону Семеду

  • 25.06.2021 14:50
  • 1938 просмотров
  • 12 комментариев
Зинченко – второй по количеству отборов в групповом турнире Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

По данным статистического портала Squawka, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал вторым по количеству успешных отборов в матчах группового турнира Евро среди игроков всех команда. На счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов.

Больше Зинченко отбирал мяч только правый защитник сборной Португалии Нельсон Семеду. 27-летний игрок «Вулверхэмптона» успешно отобрал мяч 13 раз. В тройку лучших входит и полузащитник сборной Финляндии Робин Лод.

Во вторник, 29 июня, Александр Зинченко может увеличить количество отборов в поединке 1/8 финала Евро со сборной Швеции.

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Источник — Squawka

(8 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 15:57
    +1
    Какой бы и в каком бы рейтинге он не был сейчас, но от него (и от Малины) ожидали гораздо более качественной игры...
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    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 15:52
    0
    DK1961, 25.06.2021 15:29
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Чему? Ведь речь идёт именно про гоп-стоп! Другие аспекты игры в заметки не рассматриваются. Тут лучший, а по обрезкам... тоже.)
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    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:36
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:32
    Пусть Шева покажет ему место а то боится типа наших заезд ,,три игры пижонили ,,звёзды ,а радовался годам форсберга как будто мля сам два забил австрийцам,
    *голам
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.06.2021 15:33
    0
    DK1961, 25.06.2021 15:29
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Не лгите!
    Малина больше обрезался, если уже брать статистику.
    Так что если и ругать, то не только Зинченко.
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:32
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Пусть Шева покажет ему место а то боится типа наших заезд ,,три игры пижонили ,,звёзды ,а радовался годам форсберга как будто мля сам два забил австрийцам,
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:29
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:27
    Вот пусть играет левым защитником как в МС ,и мыколенко будет рад лавку погреть
    Или вообще на лавке сидит ,а то зазвездился пёс
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.06.2021 15:29
    +1
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:27
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Вот пусть играет левым защитником как в МС ,и мыколенко будет рад лавку погреть
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.06.2021 15:27
    -1
    Batya, 25.06.2021 15:12
    цю статистику йиовірно Влада готує....
    Это цифры, и они не могут врать.
    Причем здесь Влада?
    Благодаря таким цифрам можно увидеть то, что мы зачастую как простые болельщики не всегда замечаем на поле.
    Но поверьте, для профессионалов, это очень важная и нужная информация.
    Кстати в созидании у Зинченко наоборот очень низкие цифры, и кстати у Малины есть в созидании очень высокие показатели.
    Не смотря на то, что мы все видели сколько раз он ошибался и обрезался.
    В целом у Зинченко по цифрам в сравнении с отбором на Евро, очень большой регресс в статистике.
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    Августин Нара
      Августин Нара, 25.06.2021 15:25
    0
    Це свідчення того, що йому місце виключно на лівому захисті
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
      Vladislav Budyachenko, 25.06.2021 15:19
    0
    Толку ?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 25.06.2021 15:12
    -1
    цю статистику йиовірно Влада готує....
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:32
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Пусть Шева покажет ему место а то боится типа наших заезд ,,три игры пижонили ,,звёзды ,а радовался годам форсберга как будто мля сам два забил австрийцам,
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 15:57
    +1
    Какой бы и в каком бы рейтинге он не был сейчас, но от него (и от Малины) ожидали гораздо более качественной игры...
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:36
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:32
    Пусть Шева покажет ему место а то боится типа наших заезд ,,три игры пижонили ,,звёзды ,а радовался годам форсберга как будто мля сам два забил австрийцам,
    *голам
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.06.2021 15:29
    +1
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 15:27
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Вот пусть играет левым защитником как в МС ,и мыколенко будет рад лавку погреть
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 15:52
    0
    DK1961, 25.06.2021 15:29
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Чему? Ведь речь идёт именно про гоп-стоп! Другие аспекты игры в заметки не рассматриваются. Тут лучший, а по обрезкам... тоже.)
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.06.2021 15:33
    0
    DK1961, 25.06.2021 15:29
    Даже близко не соответствует. Он первый в сборной Украины.... по потерям и обрезкам в поле - см. официальный сайт УЕФА
    Не лгите!
    Малина больше обрезался, если уже брать статистику.
    Так что если и ругать, то не только Зинченко.
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 25.06.2021 15:25
    0
    Це свідчення того, що йому місце виключно на лівому захисті
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
      Vladislav Budyachenko, 25.06.2021 15:19
    0
    Толку ?
    Ссылка
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