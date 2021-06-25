В воскресенье, 27 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Нидерландов и Чехии.

Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Нидерланды – Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Нидерланды – Чехия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Чехия.