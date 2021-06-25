Стало известно, когда Динамо примет решение по игроку Колоса

В пятницу, 25 июня «Колос» проведет первый контрольный матч в нынешнее межсезонье против «Ингульца».
Подопечные Руслана Костышина 2 июля сыграют с «Диназом», а на следующий день — с «Левым берегом». Ранее «Колос» договорился о контрольных матчах с «Александрией» (7 июля), и «Днепром-1» (10 июля).
Что касается находящегося на просмотре в «Динамо» 23-летнего полузащитника «Колоса» Дениса Антюха, то пока рано говорить, подпишут ли его киевляне, и сколько при удачном для «Колоса» стечении обстоятельств им придется заплатить отступных. Решение о футболисте Мирча Луческу примет после первого сбора «Динамо» в Швейцарии.
Ориентировочная стоимость Антюха составляет €600 тысяч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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