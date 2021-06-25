Поединок со Швецией станет для Шевченко 50-м во главе сборной Украины

Предстоящий поединок со Швецией в 1/8-й финала Евро-2020 станет для Андрея Шевченко - 50-м во главе национальной дружины (ЧМ - 13, ЧЕ - 12, ЛН - 9, ТМ - 16). Под его руководством украинцы 24 встречи выиграли, 13 завершили вничью, 12 проиграли (мячи 67-52).

Кроме того, поединок станет 150-м для сборной Украины в чемпионатах мира (78 игр) и Европы (72). На сегодняшний день в активе нашей команды в этих двух турнирах 68 побед при 43-х ничьих и 38 поражениях, 212 мячей забито и 133 пропущено.

Напомним, что поединок Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.