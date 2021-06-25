В четверг, 24 июня, состоялся товарищеский поединок между луганской «Зарей» и «Александрией» (3:3).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Александрия» — 3:3
Голы: Булеца, 8, Гладкий, 86, 90 - Шастал, 10, Кожушко, 30, Дубра, 44
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Источник — ФК Заря
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