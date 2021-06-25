Николаев может расстаться с семью футболистами

Состав украинского клуба претерпит серьезные изменения этим летом

  • 25.06.2021 13:42
  • 331 просмотр
  • 1 комментарий
Николаев может расстаться с семью футболистами
© ФК Николаев

«Николаев» заявил о намерении начать следующий сезон не в Первой лиге, а во Второй.

Состав «корабелов» ожидают серьезные изменения. В межсезонье «Николаев» может потерять таких игроков, как Денис Войцеховский, Богдан Куксенко, Богдан Кушниренко (с 10 голами защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате), Владислав Охрончук, Темур Парцвания, Дмитрий Ульянов и Александр Солдатов. Некоторые из них уже стали свободными агентами, остальные станут такими 1 июля, если не подпишут с клубом новые соглашения.

24 июня «Николаев» на своем официальном сайте объявил о переводе команды во Вторую лигу из-за отсутствия финансирования. При этом президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что «Лига никаких официальных документов от «Николаева» о желании по собственной инициативе понизиться в классе не получала».

В минувшем сезоне «Николаев» финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 14:34
    0
    Похоже пора создавать лигу городов, потерявших свои оригинальные клубы.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 14:34
    0
    Похоже пора создавать лигу городов, потерявших свои оригинальные клубы.
    Ссылка
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