Николаев может расстаться с семью футболистами

«Николаев» заявил о намерении начать следующий сезон не в Первой лиге, а во Второй.

Состав «корабелов» ожидают серьезные изменения. В межсезонье «Николаев» может потерять таких игроков, как Денис Войцеховский, Богдан Куксенко, Богдан Кушниренко (с 10 голами защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате), Владислав Охрончук, Темур Парцвания, Дмитрий Ульянов и Александр Солдатов. Некоторые из них уже стали свободными агентами, остальные станут такими 1 июля, если не подпишут с клубом новые соглашения.

24 июня «Николаев» на своем официальном сайте объявил о переводе команды во Вторую лигу из-за отсутствия финансирования. При этом президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что «Лига никаких официальных документов от «Николаева» о желании по собственной инициативе понизиться в классе не получала».

В минувшем сезоне «Николаев» финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.