КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси сравнили с Бетховеном и Дали

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высоко ценит аргентинского бомбардира

  • 25.06.2021 13:26
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси сравнили с Бетховеном и Дали
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани обыграл слова главного тренера сборной Испании Луиса Энрике о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, которому 24 июня исполнилось 34 года.

«Луис Энрике: «Месси — гений, как Бетховен и Дали», — прокомментировал Момани свою работу.

Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 годы.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.06.2021 13:51
    0
    Месси - феномен мирового футбола!!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 25.06.2021 13:51
    0
    Месси - феномен мирового футбола!!!
    Ссылка
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