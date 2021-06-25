КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси сравнили с Бетховеном и Дали

Известный карикатурист Омар Момани обыграл слова главного тренера сборной Испании Луиса Энрике о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, которому 24 июня исполнилось 34 года.
«Луис Энрике: «Месси — гений, как Бетховен и Дали», — прокомментировал Момани свою работу.
Луис Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 годы.
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