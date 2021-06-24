ВИДЕО. Как партнеры по сборной Аргентины поздравили Месси с днем рождения

Бомбардиру исполнилось 34 года

  • 24.06.2021 16:22
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ВИДЕО. Как партнеры по сборной Аргентины поздравили Месси с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 июня, форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнилось 34 года.

Месси находится в лагере сборной Аргентины, которая выступает в Кубке Америки. Партнеры Лионеля по национальной команде поздравили его рано утром, когда Месси еще спал.

«День рождения.

Он начался с подарков. Большое спасибо за возможность провести особенный для меня день, даже если я не рядом с семьей, которой мне очень не хватает», — прокомментировал Лионель видео.

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Источник — Instagram

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