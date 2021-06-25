Халеп не будет защищать титул на Уимблдоне

Действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп не выступит на турнире в 2021 году.

«С огромной грустью объявляю о снятии с Уимблдона. Я еще не полностью восстановилась после травмы икры. Я сделала все, чтобы вернуться к Уимблдону, и очень хотела этого после особых воспоминаний двухлетней давности – выступить на этих кортах в качестве действующей чемпионки. К сожалению, организм не работал как надо.

Честно говорю, что очень расстроена. Этот период был трудным, пропуск двух последних мэйджоров сделал его еще более сложным психологически и физически. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Надеюсь, это сделает меня сильнее и в спортивном, и в человеческом плане», - написала Халеп.