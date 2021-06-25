Халеп не будет защищать титул на Уимблдоне

Действующая чемпионка не сыграет на турнире в этом году

  • 25.06.2021 12:38
  • 458 просмотров
  • 1 комментарий
Халеп не будет защищать титул на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп не выступит на турнире в 2021 году.

«С огромной грустью объявляю о снятии с Уимблдона. Я еще не полностью восстановилась после травмы икры. Я сделала все, чтобы вернуться к Уимблдону, и очень хотела этого после особых воспоминаний двухлетней давности – выступить на этих кортах в качестве действующей чемпионки. К сожалению, организм не работал как надо.

Честно говорю, что очень расстроена. Этот период был трудным, пропуск двух последних мэйджоров сделал его еще более сложным психологически и физически. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Надеюсь, это сделает меня сильнее и в спортивном, и в человеческом плане», - написала Халеп.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vital
    online
      vital, 25.06.2021 12:45
    0
    Жаль звісно. Але, принаймі Сімона до низки травм встигла виграти пару шлемів
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.06.2021 12:45
    0
    Жаль звісно. Але, принаймі Сімона до низки травм встигла виграти пару шлемів
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности