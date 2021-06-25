Металлист продлил контракт с опытным защитником

Фланговый защитник Владимир Шопин подписал новый контракт с «Металлистом». Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

30-летний Шопин вернулся в Харьков зимой этого года из «Горняка-Спорт» и в весенней части сезона Второй лиги провел за «Металл» 8 матчей.

«Металл» стал чемпионом Второй лиги и повысился в классе. В Первой лиге команда стартует уже под названием «Металлист».