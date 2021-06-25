Наставник Уэльса: «Хотим зайти так далеко, насколько сможем»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.

«У нас большие амбиции. И у меня как тренера, и у них как игроков. Мы хотим зайти так далеко, насколько сможем. Мы знаем, что в удачный для себя день мы можем выдать хорошую игру против любого соперника. Мы знаем, что в удачный день можем создать проблемы всем командам.

Я горжусь собой и горжусь игроками. Многие в этой команде заслуживают самой высокой оценки за свою игру. Они заслуживают всех похвал, которые сейчас получают», - сказал Пейдж.

Матч Уэльс – Дания состоится в субботу, 26 июня. Начало в 19:00 по Киеву.