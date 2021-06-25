МАРЛОН: «Шахтер всегда борется за самые высокие места»

Бразилец доволен своим переходом в донецкий клуб

  • 25.06.2021 04:21
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МАРЛОН: «Шахтер всегда борется за самые высокие места»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал о своем выборе в пользу донецкого клуба.

«Шахтер» - большой клуб. Давайте говорить откровенно, «Шахтер» - это клуб, который всегда борется за самые высокие места в украинском чемпионате, всегда достойно показывает себя в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы. Классные город и приветливые люди вокруг. Я очень много слышал хорошего об этом клубе, поэтому принял решение, что для меня это будет действительно правильно и я рад, что стал игроком «Шахтера».

Мотивация - это уже вызов. Мой отец этому научил. Надо смотреть на соперника и никогда не сомневаться. Ты не должен быть таким, играя против Ювентуса или менее статусной команды, ты должен оценивать соперников, как одинаково достойных. Я такой человек и стараюсь ко всем относиться одинаково, поэтому нужно отдавать все силы на поле, несмотря на соперника, против которого ты играешь.

С тех игроков, которые уже ушли, я знаю Фреда, Бернарда, Алекса Тейшейру. Сейчас лично я никого не знаю в «Шахтере», - сказал Марлон.

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Источник — BurBuzz

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