В субботу, 26 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Уэльса и Дании.

Матч пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Уэльс – Дания. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Уэльс – Дания покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс – Дания.