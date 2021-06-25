Александр ДЕНИСОВ: «Роналду можно не любить, но мы видим его эпоху»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.
«Чемпионы мира против чемпионов Европы. Мбаппе очень красиво бежит. Вообще, я восхищаюсь как бежит Мбаппе и как бьет пенальти Роналду. Это был матч без эмоций.
Рекорд Роналду по голам на Евро – никто не побьет в ближайшее время. Роналду можно не любить, но мы видим эпоху этого игрока», - сказал Денисов.
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Источник — Sport.ua
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