Александр ДЕНИСОВ: «Роналду можно не любить, но мы видим его эпоху»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Чемпионы мира против чемпионов Европы. Мбаппе очень красиво бежит. Вообще, я восхищаюсь как бежит Мбаппе и как бьет пенальти Роналду. Это был матч без эмоций.

Рекорд Роналду по голам на Евро – никто не побьет в ближайшее время. Роналду можно не любить, но мы видим эпоху этого игрока», - сказал Денисов.