Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Португалией французы ходили пешком»

Специалист считает, что команда Дидье Дешама не выкладывалась полностью

  • 25.06.2021 02:20
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Португалией французы ходили пешком»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Говоря о португальцах: хорошо, что есть стандарты. С немцами – угловой. Опять били пенальти. Мбаппе пока не выделяется. Что-то делает, а голов нет. Матч не смотрелся потому что французы уже вышли из группы. Здесь, по жаре, они ходили пешком.

Португальцы играли аккуратно. У них с созданием моментов есть проблемы. Есть только стандарты. Было два глупых пенальти в ворота сборной Франции», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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