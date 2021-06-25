Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Португалией французы ходили пешком»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Говоря о португальцах: хорошо, что есть стандарты. С немцами – угловой. Опять били пенальти. Мбаппе пока не выделяется. Что-то делает, а голов нет. Матч не смотрелся потому что французы уже вышли из группы. Здесь, по жаре, они ходили пешком.

Португальцы играли аккуратно. У них с созданием моментов есть проблемы. Есть только стандарты. Было два глупых пенальти в ворота сборной Франции», - сказал Леоненко.