Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Роналду – машина для футбола»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.
«Сегодня Роналду написал историю. Он забил 109-й гол за сборную Португалии. 14 голов на чемпионатах Европы. Это феноменальный показатель. Роналду – машина для футбола. Погба отдал отличную передачу, отрезал всю команду. В моменте с первым пенальти – Льорис опоздал.
Был ли пенальти на Мбаппе – вопрос. Для меня, это просто легкий контакт. За Бензема все порадовались. Он вернулся в сборную и забил голы. Команды играли очень осторожно, экономя силы. Во втором голе сборной Франции – Бензема убежал после отличной передачи», - сказал Левченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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