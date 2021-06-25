Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Роналду – машина для футбола»

Специалист – о рекорде португальца по голам на Евро

  • 25.06.2021 01:19
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Роналду – машина для футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью Португалии и Франции (2:2) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

«Сегодня Роналду написал историю. Он забил 109-й гол за сборную Португалии. 14 голов на чемпионатах Европы. Это феноменальный показатель. Роналду – машина для футбола. Погба отдал отличную передачу, отрезал всю команду. В моменте с первым пенальти – Льорис опоздал.

Был ли пенальти на Мбаппе – вопрос. Для меня, это просто легкий контакт. За Бензема все порадовались. Он вернулся в сборную и забил голы. Команды играли очень осторожно, экономя силы. Во втором голе сборной Франции – Бензема убежал после отличной передачи», - сказал Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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