В пятницу, 25 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет матч 1/4 финала квалификации чемпионата мира 2021, финальная часть которого пройдет в России.
Соперником украинцев станет сборная Швейцарии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 18:45 по киевскому времени.
В финальную часть ЧМ-2021 выйдут 4 лучшие команды квалификации. Таким образом, «сине-желтые» и швейцарцы будут оспаривать путевку на мировое первенство.
На групповой стадии украинцы обыграли Турцию (7:5) и Казахстан (6:1), после чего проиграли Португалии (0:1). Швейцарцы в своей группе переиграли Эстонию (12:4), Азербайджан (8:5) и Францию (6:5).
Квалификация ЧМ-2021
Назаре (Португалия)
1/4 финала, 25 июня
- 17:30. Беларусь – Германия
- 18:45. Швейцария – Украина
- 20:15. Италия – Испания
- 21:30. Португалия – Азербайджан
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швейцария – Украина. Матч за путевку на ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
Турнирные таблицы группового раунда
Сетка плей-офф
Источник — Sport.ua
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