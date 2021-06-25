В пятницу, 25 июня, сборная Украины по пляжному футболу проведет матч 1/4 финала квалификации чемпионата мира 2021, финальная часть которого пройдет в России.

Соперником украинцев станет сборная Швейцарии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 18:45 по киевскому времени.

В финальную часть ЧМ-2021 выйдут 4 лучшие команды квалификации. Таким образом, «сине-желтые» и швейцарцы будут оспаривать путевку на мировое первенство.

На групповой стадии украинцы обыграли Турцию (7:5) и Казахстан (6:1), после чего проиграли Португалии (0:1). Швейцарцы в своей группе переиграли Эстонию (12:4), Азербайджан (8:5) и Францию (6:5).

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

17:30. Беларусь – Германия

18:45. Швейцария – Украина

20:15. Италия – Испания

21:30. Португалия – Азербайджан

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Швейцария – Украина. Матч за путевку на ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

Турнирные таблицы группового раунда

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