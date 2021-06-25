А предлагают меньше. Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро

Итальянская «Венеция» и греческий ПАОК готовы заплатить 1.5 млн евро

  • 25.06.2021 00:37
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А предлагают меньше. Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Луганская «Заря» готова продать полузащитника Владислава Кочергина в летнее межсезонье. Клуб хочет получить за 25-летнего украинца 2 млн евро минимум.

На игрока претендуют итальянская «Венеция» и греческий ПАОК. Они готовы заплатить за футболиста 1.5 млн евро.

Отметим, что контракт Кочергина с луганским клубом истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Кочергин во всех турнирах за «Зарю» сыграл 33 матча, забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи.

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Источник — Фан-сайт ФК Заря

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