А предлагают меньше. Заря хочет получить за Кочергина 2 млн евро

Луганская «Заря» готова продать полузащитника Владислава Кочергина в летнее межсезонье. Клуб хочет получить за 25-летнего украинца 2 млн евро минимум.

На игрока претендуют итальянская «Венеция» и греческий ПАОК. Они готовы заплатить за футболиста 1.5 млн евро.

Отметим, что контракт Кочергина с луганским клубом истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Кочергин во всех турнирах за «Зарю» сыграл 33 матча, забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи.