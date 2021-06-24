Испания и Нидерланды имеют наивысший показатель ожидаемых голов на Евро

Сборные Испании и Нидерландов создали больше всех голевых моментов в рамках группового раунда Евро-2020.
Показатель ожидаемых голов (xG) для обеих команд перевал за девять. При этом испанцы забили всего шесть раз, у голландцев ситуация лучше – 8 забитых мячей.
В четверку лучших также вошли Португалия и Италии. Отметим, что Криштиану Роналду трижды пробивал пенальти, это существенно повысило показатель xG.
Лучшие команды группового раунда Евро-2020 по ожидаемым голам
1. Испания – 9.39 (забито 6)
2. Нидерланды – 9.2 (8)
3. Португалия – 7.34 (7)
4. Италия – 6.89 (7)
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Источник — Twitter
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