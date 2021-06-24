Испания и Нидерланды имеют наивысший показатель ожидаемых голов на Евро

Но у некоторых хромает реализация

  • 24.06.2021 23:57
  • 165 просмотров
  • 1 комментарий
Испания и Нидерланды имеют наивысший показатель ожидаемых голов на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Сборные Испании и Нидерландов создали больше всех голевых моментов в рамках группового раунда Евро-2020.
 
Показатель ожидаемых голов (xG) для обеих команд перевал за девять. При этом испанцы забили всего шесть раз, у голландцев ситуация лучше – 8 забитых мячей.
 
В четверку лучших также вошли Португалия и Италии. Отметим, что Криштиану Роналду трижды пробивал пенальти, это существенно повысило показатель xG.
 
Лучшие команды группового раунда Евро-2020 по ожидаемым голам

1. Испания – 9.39 (забито 6)
2. Нидерланды – 9.2 (8)
3. Португалия – 7.34 (7)
4. Италия – 6.89 (7)

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.06.2021 00:14
    0
    Это так интересно... Жаль, что забыли о собственной команде.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.06.2021 00:14
    0
    Это так интересно... Жаль, что забыли о собственной команде.
    Ссылка
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