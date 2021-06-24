ФОТО. Динамо вышло из отпуска. Луческу провел первую тренировку

Наставник традиционно провел длительную установку прямо на футбольном поле

  • 24.06.2021 22:43
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ФОТО. Динамо вышло из отпуска. Луческу провел первую тренировку
© ФК Динамо Киев

Пока динамовские сборники готовятся к поединку со Швецией в 1/8 финала Евро-2020, остальные игроки «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону клубного футбола.

В Киев прибыл Мирча Луческу, который во время матчей группового раунда Евро-2020 был в Бухаресте и посещал матчи сборной Украины, амбассадором которой он является. 

Под его руководством команда продолжила работу в расширенном составе. К тем футболистам, которые тренируются в группе с первого дня подготовки к новому сезону, среди которых и игроки, вернувшиеся из аренд, и футболисты, выступавшие в прошлом сезоне за молодежный состав, присоединились динамовские сборники, которые в конечном итоге не поехали на Евро – Александр Сирота и Богдан Леднев, легионеры Карлос де Пена, Сидклей, Бенито, а также залечившие травмы Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Владимир Шепелев. 

В четверг команда провела две тренировки – утреннюю и вечернюю. В утренней не принимала участие часть игроков, которые проходили медобследование в клинике Борис. Среди них – Беньямин Вербич, для которого вечернее занятие стало первым после возвращения на футбольное поле, с чем его поздравили товарищи по команде, когда Бен выходил на тренировку. 

Вместе с ним проходили традиционное медобследование и другие легионеры Динамо. К слову, Сидклей летел в Киев транзитом через Цюрих, откуда добирался одним рейсом с генеральным директором клуба Резо Чохонелидзе. Пока нет в группе динамовских сборников, как украинцев, продолжающих выступления на Евро-2020, так и поляка Томаша Кендзеры, для сборной которого Евро уже завершилось, однако Томашу предоставлен отпуск, Жерсона Родригеса, а также продолжающих восстановление Руслана Нещерета и Никиты Бурды. 

К слову, Никита Бурда проводил индивидуальную тренировку под руководством тренера по физподготовке Виталия Кулыбы перед тренировкой основной группы и на том же поле. Он работал с мячами, однако возвращаться в группу еще не время, еще месяц Никита будет работать индивидуально. 

Перед началом вечерней сессии даже на базе Динамо в Конча-Заспе, где зачастую веет приятной прохладой из леса, было очень душно. Столбик термометра показывал +33, поэтому Мирча Луческу предупредил игроков, чтобы они следили за самочувствием. Тем не менее, никто себя не жалел – на занятии игрокам предстояло выполнить большой объем работы, в том числе беговой. 

Наставник Динамо традиционно провел длительную установку прямо на футбольном поле, затронув в своей речи множество аспектов. Он акцентировал внимание подопечных на важности нынешнего этапа подготовки, так как в это время закладывается база физического состояния, которую игроки ощутят на протяжении сезона. Вы наверняка почувствовали ощутимый прогресс в физической подготовке на протяжении минувшего сезона – заключил наставник. 

Также Луческу подчеркнул, что все упражнения игроки должны выполнять на максимуме, все они имеют тактический подтекст, и те же квадраты даются не для того чтобы игроки отдохнули, а чтобы, работая на максимуме в условиях ограниченного пространства и времени, улучшали свои действия на поле. 

Во время тренировки беговая работа с мячами и без мячей чередовалась с тактическими упражнениями. Команда много работала над билд-апом, началом атак, в частности коллективными действиями при выходе из обороны, расположениям игроков на поле и направлениям движения мяча. Поработала команда и над завершением атак, комбинациями и прострелами. 

Уже через несколько дней, а именно 28 июня, бело-синие отправятся на первый летний зарубежный сбор, во время которого проведут четыре контрольных матча. 

ФОТО. Динамо вышло из отпуска. Луческу провел первую тренировку

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    kadaad .
    online
      kadaad ., 24.06.2021 23:10
    0
    А где Ванат!!!???
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 24.06.2021 23:10
    0
    А где Ванат!!!???
    Ссылка
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