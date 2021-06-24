Это не Свитолина. Пятая ракетка мира пропустит Уимблдон

Пятый номер мирового рейтинга Доминик Тим пропустит Уимблдон.
Австриец травмировал запястье во вторник по ходу матча на Мальорке. После прохождения обследование в Барселоне стало ясно, что он пропустит минимум три турнира: Уимблдон, Гамбург и Гштаад.
Действующий чемпион US Open будет вынужден пять недель носить бандаж, после чего начнется процесс реабилитации.
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