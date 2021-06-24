ФОТО. Костюк показала белоснежную форму, в которой сыграет на Уимблдоне

Третья ракетка Украины Марта Костюк показала форму, в которой сыграет в основе Уимблдона.
Отметим, что на травяном мейджоре традиционно играют в белых цветах.
Жеребьевка основной сетки состоится в пятницу. Ранее в основу вышла Леся Цуренко.
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Источник — Instagram
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