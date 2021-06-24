ФОТО. Костюк показала белоснежную форму, в которой сыграет на Уимблдоне

Марта стартует в основной сетке

  • 24.06.2021 21:32
  • 977 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Костюк показала белоснежную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк показала форму, в которой сыграет в основе Уимблдона.
 
Отметим, что на травяном мейджоре традиционно играют в белых цветах.
 
Жеребьевка основной сетки состоится в пятницу. Ранее в основу вышла Леся Цуренко.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.06.2021 21:39
    +1
    До Лесі ще далеко.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.06.2021 21:39
    +1
    До Лесі ще далеко.
    Ссылка
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