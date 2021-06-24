Конференция ПФЛ выдвинула Павелко на должность президента УАФ

Ранее Павелко был выдвинут и клубами УПЛ в президенты УАФ

  • 24.06.2021 21:36
  • 170 просмотров
  • 5 комментариев
Конференция ПФЛ выдвинула Павелко на должность президента УАФ
© Facebook. Андрей Павелко

В столичном отеле «Русь» 24 июня прошла очередная Конференция ПФЛ. 

На собрании клубы ПФЛ выдвинули действующего главу Дома футбола Украины Андрея Павелко на должность Президента Украинской ассоциации футбола.

Ранее Павелко был выдвинут и клубами УПЛ на должность президента УАФ.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 24.06.2021 21:51
    0
    Дайте Жекефанни воды
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.06.2021 21:47
    0
    А когда засунит?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.06.2021 21:45
    0
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 24.06.2021 21:42
    0
    Короче коррупция рулит! Сколько будет это продолжаться?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.06.2021 21:42
    0
    Срамота!
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 24.06.2021 21:51
    0
    Дайте Жекефанни воды
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.06.2021 21:47
    0
    А когда засунит?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.06.2021 21:45
    0
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 24.06.2021 21:42
    0
    Короче коррупция рулит! Сколько будет это продолжаться?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.06.2021 21:42
    0
    Срамота!
    Ссылка
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