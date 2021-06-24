Конференция ПФЛ выдвинула Павелко на должность президента УАФ

В столичном отеле «Русь» 24 июня прошла очередная Конференция ПФЛ.
На собрании клубы ПФЛ выдвинули действующего главу Дома футбола Украины Андрея Павелко на должность Президента Украинской ассоциации футбола.
Ранее Павелко был выдвинут и клубами УПЛ на должность президента УАФ.
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Источник — Sport.ua
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