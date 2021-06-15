Павелко выдвинут клубами УПЛ на должность президента УАФ

Завершилось заседание УПЛ коллективным фото с футболками сборной Украины

  • 15.06.2021 20:30
  • 261 просмотр
  • 3 комментария
Павелко выдвинут клубами УПЛ на должность президента УАФ
© УПЛ

15 июня в Доме футбола состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.

На Общем собрании присутствовали Президент УАФ Андрей Павелко, представители 15 клубов лиги, Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, Дирекция УПЛ.

На собрании клубы выдвинули действующего главу Дома футбола Украины Андрея Павелко на должность Президента Украинской ассоциации футбола.

Отдельный вопрос повестки дня касался медиа-прав УПЛ. Все клубы единогласно поддержали идею создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами тендера медиа-прав лиги, начиная с сезона 2022/23. Также была создана рабочая группа по вопросам киберфутбольной лиги УПЛ.

Завершилось заседание коллективным фото с футболками сборной Украины в поддержку национальной команды, которая 17 июня сыграет второй матч на Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:37
    -2
    Заслуженно.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 20:35
    0
    Вангую,что этого дилетанта переизберут
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 20:32
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 20:35
    0
    Вангую,что этого дилетанта переизберут
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 20:32
    0
    Ссылка
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