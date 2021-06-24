Расписание украинок в квалификации Уимблдона на 25 июня

25 июня завершатся матчи квалификации Уимблдона. Будут сыграны заключительные десять финалов отбора.
В пятницу на травяные корты выйдет одна представительница Украины.
Уимблдон. Финал квалификации
Корт №16, первый запуск (13:00)
Ангелина Калинина (№125 WTA) [14] – Виталия Дьяченко (№150 WTA, Россия)
Ранее в основную сетку вышла Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua
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