ЧЕФЕРИН: «Тренеры и болельщики были за отмену правила выездного гола»

Президент УЕФА – об изменениях в регламенте еврокубков

  • 24.06.2021 20:53
  • 523 просмотра
  • 0 комментариев
ЧЕФЕРИН: «Тренеры и болельщики были за отмену правила выездного гола»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему было принято решение отменить правило выездного гола в еврокубках:

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.

Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности