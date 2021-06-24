Александр ДЕНИСОВ: «Шведам хотелось сыграть против Украины»

Телеведущий – о выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 19:53
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Александр ДЕНИСОВ: «Шведам хотелось сыграть против Украины»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий «Великого футбола» Александр Денисов прокомментировал матч Евро-2020 Швеция – Польша (3:2), который вывел сборную Украины в 1/8 финала:

«Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины. Гол Форсберга открыл шкатулку невероятной голевой щедрости сегодняшнего игрового дня. Гол на второй минуте поломал настроение полякам.

Эпизод с незабитым голом Левандовски – украсит это Евро свой нелогичностью. Это сумасшествие. У сборной Польши есть лидер. Он тянул на себе сколько мог. Смотря на него, вспоминается Шевченко в 2012 году».

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Источник — ТК Футбол

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