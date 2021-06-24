Как фанатам попасть на матч сборной Украины в Глазго? Рекомендации от УАФ

Команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией

  • 24.06.2021 19:37
  • 1385 просмотров
  • 8 комментариев
Как фанатам попасть на матч сборной Украины в Глазго? Рекомендации от УАФ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 июня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

УАФ опубликовала информацию для болельщиков, которые собираются посетить матч Швеция – Украина, где сообщается о том, что необходимо сделать для того, чтобы попасть в Шотландию на матч.

Необходимо придерживаться следующих требований:

- наличие у лиц, прибывающих в Великобританию, отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЛР-тест, LAMP), сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Информация о стандартах, которым должен соответствовать этот тест, есть на правительственном сайте;

- самоизоляция до 10 дней для лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобританию;

- прохождение на платной основе тестов на COVID-19 на второй и восьмой день самоизоляции по прибытии в Великобританию.

Прохождение тестов на COVID-19 необходимо забронировать до прибытия в страну.

Особенности самоизоляции по прибытии в Шотландию находятся по этой ссылке.

Лица, прибывающие в Великобританию, могут после пяти дней самоизоляции пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования дальнейшей самоизоляции. Указанный тест осуществляется на платной основе, и забронировать время для теста у официального поставщика услуги (private test provider) предлагается до прибытия в Великобританию.

Информация о запланированном прохождении теста на COVID-19 должно указываться в passenger locator form перед приездом в Великобританию. В случае принятия решения о прохождении этого теста по прибытии в страну придется повторно заполнить passenger locator form с целью внесения этой информации.

Этот тест не освобождает от необходимости делать тесты на второй и восьмой день пребывания в Великобритании.

Контакты Консульства Украины в Эдинбурге - по ссылке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.06.2021 20:21
    0
    Повезло с соперником, но не с местом матча.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2021 20:10
    0
    Без шансів
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 20:00
    0
    Игорь Хомиченко, 24.06.2021 19:46
    Ну будем надеяться что наших в Шотландии много живёт)))
    В горах.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 19:59
    0
    Пусть Швед (Марьян) поможет . Правда он язык не выучил.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 19:53
    0
    Ага, кроме Инны Ярмо и Влады Щегловой туда никто не доберется..
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 24.06.2021 19:47
    +5
    Никак не попасть, раз 10 дней самоизоляции
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
      Игорь Хомиченко, 24.06.2021 19:46
    +2
    Ну будем надеяться что наших в Шотландии много живёт)))
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 24.06.2021 19:43
    0
    Проще остаться дома (((((
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 24.06.2021 19:47
    +5
    Никак не попасть, раз 10 дней самоизоляции
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
      Игорь Хомиченко, 24.06.2021 19:46
    +2
    Ну будем надеяться что наших в Шотландии много живёт)))
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.06.2021 20:21
    0
    Повезло с соперником, но не с местом матча.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2021 20:10
    0
    Без шансів
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 20:00
    0
    Игорь Хомиченко, 24.06.2021 19:46
    Ну будем надеяться что наших в Шотландии много живёт)))
    В горах.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 19:59
    0
    Пусть Швед (Марьян) поможет . Правда он язык не выучил.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 19:53
    0
    Ага, кроме Инны Ярмо и Влады Щегловой туда никто не доберется..
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 24.06.2021 19:43
    0
    Проще остаться дома (((((
    Ссылка
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