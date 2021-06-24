Андрей ПЯТОВ: «Виноваты все. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем»

Голкипер сборной Украины рассказал, почему команда уступила Австрии (0:1)

  • 24.06.2021 19:10
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Андрей ПЯТОВ: «Виноваты все. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о том, почему у команды возникли проблемы в поединке Евро-2020 против Австрии (0:1).

«Сборная Украины оказалась не готова физически? По горячим следам такой вывод напрашивался, но в итоге мы пробежали больше, чем австрийские футболисты. Дело, на мой взгляд, в психологии. Мы немного растерялись, пошли разрывы между линиями, пропала компактность, и соперник этим воспользовался. Но это только мое мнение — тренеры покажут, как и что было на самом деле. В любом случае, виноваты все. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Вместе несем ответственность», — считает Пятов.

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Источник — zbirna.com

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