Игорь ГАМУЛА: «Уверен в победе Украины над Швецией»

Известный тренер Игорь Гамула считает, что сборная Украины сможет выиграть у Швеции и пробиться в четвертьфинал Евро-2020.
«Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.
Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев», — отметил Гамула.
Матч 1/8 финала Швеция — Украина должен состояться 29 июня в Глазго.
Источник — Sport24.ru
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