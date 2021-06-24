Игорь ГАМУЛА: «Уверен в победе Украины над Швецией»

Специалист считает, что украинская команда может выйти в 1/4 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 18:43
  • 1594 просмотра
  • 3 комментария
Игорь ГАМУЛА: «Уверен в победе Украины над Швецией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный тренер Игорь Гамула считает, что сборная Украины сможет выиграть у Швеции и пробиться в четвертьфинал Евро-2020.

«Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.

Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев», — отметил Гамула.

Матч 1/8 финала Швеция — Украина должен состояться 29 июня в Глазго.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24.ru

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Український Крим
    online
      Український Крим, 24.06.2021 19:22
    0
    Ватник Гамулич виліз! Його забули запитати
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 24.06.2021 19:20
    0
    Эксперты уже предсказывали победу Украины над Австрией, и что ?
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.06.2021 19:10
    +2
    Солидарен с Гамулой, шведы будут разбиты.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.06.2021 19:10
    +2
    Солидарен с Гамулой, шведы будут разбиты.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 24.06.2021 19:22
    0
    Ватник Гамулич виліз! Його забули запитати
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 24.06.2021 19:20
    0
    Эксперты уже предсказывали победу Украины над Австрией, и что ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности