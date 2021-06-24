Манчестер Юнайтед сделал официальное предложение по Санчо

«Манчестер Юнайтед» сделал «Боруссии» Дортмунд официальное предложение по поводу трансфера Джейдона Санчо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» предложил за игрока 85 миллионов евро, в то время как «Боруссия» хочет 95 миллионов. Сейчас стороны обсуждают возможные бонусы, которые помогли бы достигнуть суммы, которую требует немецкий клуб.
Сам Санчо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже согласовал условия личного контракта с английским клубом.
В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 20 ассистов в 38 матчах за «Боруссию» во всех турниров. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Источник — Twitter
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