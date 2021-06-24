Манчестер Юнайтед сделал официальное предложение по Санчо

«Боруссия» Дортмунд пока что не согласилась продать игрока

  • 24.06.2021 18:13
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Манчестер Юнайтед сделал официальное предложение по Санчо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сделал «Боруссии» Дортмунд официальное предложение по поводу трансфера Джейдона Санчо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» предложил за игрока 85 миллионов евро, в то время как «Боруссия» хочет 95 миллионов. Сейчас стороны обсуждают возможные бонусы, которые помогли бы достигнуть суммы, которую требует немецкий клуб.

Сам Санчо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже согласовал условия личного контракта с английским клубом.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 20 ассистов в 38 матчах за «Боруссию» во всех турниров. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Источник — Twitter

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