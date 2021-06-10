Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Санчо

Теперь надо договариваться с «Боруссией» Дортмунд

  • 10.06.2021 17:26
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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Санчо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия 5-летнего контракта с полузащитником «Боруссии» Дортмунд Джейдоном Санчо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После этого стартовали переговоры «красных дьяволов» с «Боруссией». Немецкий клуб требует 95 миллионов евро. Соглашения между клубами пока что нет.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 20 ассистов в 38 матчах за «Боруссию» во всех турниров. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Источник — Twitter

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