Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Санчо

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия 5-летнего контракта с полузащитником «Боруссии» Дортмунд Джейдоном Санчо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После этого стартовали переговоры «красных дьяволов» с «Боруссией». Немецкий клуб требует 95 миллионов евро. Соглашения между клубами пока что нет.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 20 ассистов в 38 матчах за «Боруссию» во всех турниров. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.