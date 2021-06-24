Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Швеции все нацелены вперед»

Специалист поделился впечатлениями об игре шведской национальной команды

  • 24.06.2021 17:43
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Швеции все нацелены вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о сборной Швеции после победы шведов над Польшей (3:2) на Евро-2020.

«Форсберг неплохо играет, всегда нацелен на ворота. В этой команде все нацелены вперед. Исак — великолепный игрок, которого сватают в топ-клубы. Берг может в любой момент выйти и завершить. Сегодня был самый невероятный день на Евро. Сейчас одно удовольствие смотреть игры. Такой формат всем очень заходит. То, что шведы легко выбегают, известно давно. Они не останавливаются. Левандовски был действительно хорош. Он забил два гола. Он хорошо смотрелся в подыгрыше. Это лидер команды», — считает Левченко.

В 1/8 финала Лиги Европы Швеция сыграет с Украиной. Матч состоится во вторник, 29 июня.

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Источник — Футбол 1/2/3

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