Миккель ДУЭЛУНД: «За три года в Украине многому научился»

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд прокомментировал свой переход в голландский НЕК на правах аренды:

«За три года в Украине я многому научился. Было много трудных моментов. Но теперь я прихожу в НЕК со многими вещами, которыми смогу воспользоваться.

Знаю, что у меня есть качества. Видел много матчей НЕК, уже вижу себя в команде. Важно, что команда играет на атаку, держит мяч, чтобы я мог забивать. Пока точно не знаем, как будем играть, ведь команда не сформирована».