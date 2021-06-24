Миккель ДУЭЛУНД: «За три года в Украине многому научился»

Хавбек «Динамо» - о переходе в НЕК

  • 24.06.2021 17:42
  • 899 просмотров
  • 1 комментарий
Миккель ДУЭЛУНД: «За три года в Украине многому научился»
© Instagram. Миккель Дуэлунд

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд прокомментировал свой переход в голландский НЕК на правах аренды:

«За три года в Украине я многому научился. Было много трудных моментов. Но теперь я прихожу в НЕК со многими вещами, которыми смогу воспользоваться.

Знаю, что у меня есть качества. Видел много матчей НЕК, уже вижу себя в команде. Важно, что команда играет на атаку, держит мяч, чтобы я мог забивать. Пока точно не знаем, как будем играть, ведь команда не сформирована».

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(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 17:44
    +1
    Удачи Миккель и поменьше травм.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 17:44
    +1
    Удачи Миккель и поменьше травм.
    Ссылка
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