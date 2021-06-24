Александр ГОЛОВКО: «Не скажу, что Швеция – супер-пупер соперник»

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением по поводу выхода команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020:
– Нет ощущения, что мы вышли незаслуженно? Только мы и Дания вышли с 3 очками.
– Я прагматично на это смотрю. Раньше это делали и другие команды.
– Не думаете, что это было запланировано, чтобы избежать встречи с Италией в 1/8 финала?
– Это вряд ли. Много вещей должно было совпасть. Я не думаю.
– После поражения от Австрии многие критиковали Шевченко и футболистов. Теперь они снова молодцы?
– Никому критика не мешает, тем более конструктивная. Ничего в этом страшного нет, такая у них работа. Люди имеют право на это.
– Швеция – проходной соперник?
– Не могу сказать, что это супер-соперник. У нас есть время на подготовку.
– Если выйдем в четвертьфинал, там нас будет ждать победитель пары Англия – Германия. Есть шансы пройти кого-то из них?
– Это футбол. На последнем этапе запас прочности у этих команд больше, чем у нас.
Источник — Трибуна
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