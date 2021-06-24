Торрес стал автором одного из самых быстрых голов джокеров в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес, выйдя на замену на 66-й минуте матча со Словакией (5:0), уже спустя минуту поразил ворота Мартина Дубравки. Он стал седьмым джокером в истории финальных турниров, отличившимся в столь короткий промежуток времени. К слову, в этом септете наибольшее представительство имеют именно испанцы - четыре игрока.
Самые быстрые голы джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
|
Счет
|
|
|
|
|
|
вышел
|
забил
|
|
18.06.1980
|
ГТ
|
ДАНИ
|
Испания
|
Англия
|
46’
|
46’ (1:1)
|
1:2
|
17.06.1976
|
1/2
|
Дитер МЮЛЛЕР
|
Германия
|
Югославия
|
80’
|
81’ (2:2)
|
4:2
|
17.06.1988
|
ГТ
|
Алессандро АЛЬТОБЕЛЛИ
|
Италия
|
Дания
|
66’
|
67’ (1:0)
|
2:0
|
12.06.2004
|
ГТ
|
Хуан-Карлос ВАЛЕРОН
|
Испания
|
Россия
|
59’
|
60’ (1:0)
|
1:0
|
01.07.2012
|
Финал
|
Хуан МАТА
|
Испания
|
Италия
|
87’
|
88’ (4:0)
|
4:0
|
11.06.2016
|
ГТ
|
Ондрей ДУДА
|
Словакия
|
Уэльс
|
60’
|
61’ (1:1)
|
1:2
|
23.06.2021
|
ГТ
|
ФЕРРАН ТОРРЕС
|
Испания
|
Словакия
|
66’
|
67’ (4:0)
|
5:0
|
17.06.1988
|
ГТ
|
Луиджи ДЕ АГОСТИНИ
|
Италия
|
Дания
|
85’
|
87’ (2:0)
|
2:0
|
12.06.2016
|
ГТ
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
Украина
|
90’
|
90+2’ (2:0)
|
2:0
|
26.06.2016
|
1/8
|
Миши БАТШУАЙИ
|
Бельгия
|
Венгрия
|
76’
|
78’ (2:0)
|
4:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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