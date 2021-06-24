Торрес стал автором одного из самых быстрых голов джокеров в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес, выйдя на замену на 66-й минуте матча со Словакией (5:0), уже спустя минуту поразил ворота Мартина Дубравки. Он стал седьмым джокером в истории финальных турниров, отличившимся в столь короткий промежуток времени. К слову, в этом септете наибольшее представительство имеют именно испанцы - четыре игрока.

Самые быстрые голы джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы