Торрес стал автором одного из самых быстрых голов джокеров в истории Евро

Испанский полузащитник забил словакам спустя минуту после выхода на замену

  • 24.06.2021 15:55
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Торрес стал автором одного из самых быстрых голов джокеров в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес, выйдя на замену на 66-й минуте матча со Словакией (5:0), уже спустя минуту поразил ворота Мартина Дубравки. Он стал седьмым джокером в истории финальных турниров, отличившимся в столь короткий промежуток времени. К слову, в этом септете наибольшее представительство имеют именно испанцы - четыре игрока.

Самые быстрые голы джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

 

Счет

 

 

 

 

 

вышел

забил

 

18.06.1980

ГТ

ДАНИ

Испания

Англия

46’

46’ (1:1)

1:2

17.06.1976

1/2

Дитер МЮЛЛЕР

Германия

Югославия

80’

81’ (2:2)

4:2

17.06.1988

ГТ

Алессандро АЛЬТОБЕЛЛИ

Италия

Дания

66’

67’ (1:0)

2:0

12.06.2004

ГТ

Хуан-Карлос ВАЛЕРОН

Испания

Россия

59’

60’ (1:0)

1:0

01.07.2012

Финал

Хуан МАТА

Испания

Италия

87’

88’ (4:0)

4:0

11.06.2016

ГТ

Ондрей ДУДА

Словакия

Уэльс

60’

61’ (1:1)

1:2

23.06.2021

ГТ

ФЕРРАН ТОРРЕС

Испания

Словакия

66’

67’ (4:0)

5:0

17.06.1988

ГТ

Луиджи ДЕ АГОСТИНИ

Италия

Дания

85’

87’ (2:0)

2:0

12.06.2016

ГТ

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

Украина

90’

90+2’ (2:0)

2:0

26.06.2016

1/8

Миши БАТШУАЙИ

Бельгия

Венгрия

76’

78’ (2:0)

4:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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