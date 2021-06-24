6-й раз в истории Евро два игрока сделали по дублю в одном матче

В матче между Португалией и Францией (2:2) шестой раз в истории финальных турниров чемпионатов Европы игрокам обеих команд удалось сделать по дублю. Если для Карима Бензема это был премьерный дуплет на Евро, то для Криштиану Роналду - рекордный четвертый.

Кроме того, 36-летний капитан португальцев оформил первый пенальтийский дубль на ЧЕ. А 33-летний французский форвард стал третьим по старшинству автором дуплета после Роналду и Андрея Шевченко.

Дубли игроков обеих команд в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата Стадия Матч Голы Авторы дублей Минуты голов 06.07.1960 1/2 Франция 4 Франсуа ЭТТ 35’ (2:1), 43’ (4:2) Югославия 5 Дражен ЕРКОВИЧ 77’ (4:4), 78’ (5:4) 23.06.1984 1/2 Португалия 2 ЖОРДАУ 74’ (1:1), 98’ (2:1) Франция 3 Жан-Франсуа ДОМЕРГ 25’ (1:0), 114’ (3:2) 13.06.2000 ГТ Словения 3 Златко ЗАХОВИЧ 23’ (1:0), 57’ (3:0) Югославия. 3 Саво МИЛОШЕВИЧ 67’ (1:3), 73’ (3:3) 22.06.2016 ГТ Венгрия 3 Балаж ДЖУДЖАК 47’ (2:1), 55’ (3:2) Португалия 3 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 50’ (2:2), 62’ (3:3) 23.06.2020 ГТ Швеция 3 Эмиль ФОРСБЕРГ 2’ (1:0), 59’ (2:0) Польша 2 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ 61’ (1:2), 84’ (2:2) 23.06.2020 ГТ Франция 2 Карим БЕНЗЕМА 45+2’ (п) (1:1), 47’ (2:1) Португалия 2 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 31’ (п) (1:0), 60’ (п) (2:2)

Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы