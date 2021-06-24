6-й раз в истории Евро два игрока сделали по дублю в одном матче

В матче между Португалией и Францией (2:2) шестой раз в истории финальных турниров чемпионатов Европы игрокам обеих команд удалось сделать по дублю. Если для Карима Бензема это был премьерный дуплет на Евро, то для Криштиану Роналду - рекордный четвертый.
Кроме того, 36-летний капитан португальцев оформил первый пенальтийский дубль на ЧЕ. А 33-летний французский форвард стал третьим по старшинству автором дуплета после Роналду и Андрея Шевченко.
Дубли игроков обеих команд в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
Авторы дублей
|
Минуты голов
|
06.07.1960
|
1/2
|
Франция
|
4
|
Франсуа ЭТТ
|
35’ (2:1), 43’ (4:2)
|
|
|
Югославия
|
5
|
Дражен ЕРКОВИЧ
|
77’ (4:4), 78’ (5:4)
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
2
|
ЖОРДАУ
|
74’ (1:1), 98’ (2:1)
|
|
|
Франция
|
3
|
Жан-Франсуа ДОМЕРГ
|
25’ (1:0), 114’ (3:2)
|
13.06.2000
|
ГТ
|
Словения
|
3
|
Златко ЗАХОВИЧ
|
23’ (1:0), 57’ (3:0)
|
|
|
Югославия.
|
3
|
Саво МИЛОШЕВИЧ
|
67’ (1:3), 73’ (3:3)
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Венгрия
|
3
|
Балаж ДЖУДЖАК
|
47’ (2:1), 55’ (3:2)
|
|
|
Португалия
|
3
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
50’ (2:2), 62’ (3:3)
|
23.06.2020
|
ГТ
|
Швеция
|
3
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
2’ (1:0), 59’ (2:0)
|
|
|
Польша
|
2
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
61’ (1:2), 84’ (2:2)
|
23.06.2020
|
ГТ
|
Франция
|
2
|
Карим БЕНЗЕМА
|
45+2’ (п) (1:1), 47’ (2:1)
|
|
|
Португалия
|
2
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
31’ (п) (1:0), 60’ (п) (2:2)
Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 138 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
23.06.2021
|
Франция
|
2:2
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
11.06.2012
|
Швеция
|
2:1
|
33 года 186 дней
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Франция
|
23.06.2021
|
Португалия
|
2:2
|
32 года 306 дней
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
23.06.2020
|
Швеция
|
2:3
|
32 года 268 дней
|
Хенрик ЛАРССОН
|
Швеция
|
14.06.2004
|
Болгария
|
5:0
|
31 год 356 дней
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
13.06.2004
|
Англия
|
2:1
|
31 год 322 дня
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
Германия
|
16.06.1996
|
Россия
|
3:0
|
31 год 319 дней
|
ЖОРДАУ
|
Португалия
|
23.06.1984
|
Франция
|
2:3
|
31 год 116 дней
|
Хакан ЯКИН
|
Швейцария
|
15.06.2008
|
Португалия
|
2:0
|
30 лет 222 дня
|
Джорджинио ВЕЙНАЛДУМ
|
Нидерланды
|
21.06.2021
|
Сев. Македония
|
3:0
|
30 лет 211 дней
|
ХАБИ АЛОНСО
|
Испания
|
23.06.2012
|
Франция
|
2:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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