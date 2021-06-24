6-й раз в истории Евро два игрока сделали по дублю в одном матче

В поединке Португалия - Франция отличились Бензема и Криштиану Роналду

  • 24.06.2021 15:28
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6-й раз в истории Евро два игрока сделали по дублю в одном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

В матче между Португалией и Францией (2:2) шестой раз в истории финальных турниров чемпионатов Европы игрокам обеих команд удалось сделать по дублю. Если для Карима Бензема это был премьерный дуплет на Евро, то для Криштиану Роналду - рекордный четвертый.

Кроме того, 36-летний капитан португальцев оформил первый пенальтийский дубль на ЧЕ. А 33-летний французский форвард стал третьим по старшинству автором дуплета после Роналду и Андрея Шевченко.

Дубли игроков обеих команд в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Матч

Голы

Авторы дублей

Минуты голов

06.07.1960

1/2

Франция

4

Франсуа ЭТТ

35’ (2:1), 43’ (4:2)

 

 

Югославия

5

Дражен ЕРКОВИЧ

77’ (4:4), 78’ (5:4)

23.06.1984

1/2

Португалия

2

ЖОРДАУ

74’ (1:1), 98’ (2:1)

 

 

Франция

3

Жан-Франсуа ДОМЕРГ

25’ (1:0), 114’ (3:2)

13.06.2000

ГТ

Словения

3

Златко ЗАХОВИЧ

23’ (1:0), 57’ (3:0)

 

 

Югославия.

3

Саво МИЛОШЕВИЧ

67’ (1:3), 73’ (3:3)

22.06.2016

ГТ

Венгрия

3

Балаж ДЖУДЖАК

47’ (2:1), 55’ (3:2)

 

 

Португалия

3

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

50’ (2:2), 62’ (3:3)

23.06.2020

ГТ

Швеция

3

Эмиль ФОРСБЕРГ

2’ (1:0), 59’ (2:0)

 

 

Польша

2

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

61’ (1:2), 84’ (2:2)

23.06.2020

ГТ

Франция

2

Карим БЕНЗЕМА

45+2’ (п) (1:1), 47’ (2:1)

 

 

Португалия

2

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

31’ (п) (1:0), 60’ (п) (2:2)

Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы

Возраст 

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

36 лет 138 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

23.06.2021

Франция

2:2

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

33 года 186 дней

Карим БЕНЗЕМА

Франция

23.06.2021

Португалия

2:2

32 года 306 дней

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

23.06.2020

Швеция

2:3

32 года 268 дней

Хенрик ЛАРССОН

Швеция

14.06.2004

Болгария

5:0

31 год 356 дней

Зинедин ЗИДАН

Франция

13.06.2004

Англия

2:1

31 год 322 дня

Юрген КЛИНСМАНН

Германия

16.06.1996

Россия

3:0

31 год 319 дней

ЖОРДАУ

Португалия

23.06.1984

Франция

2:3

31 год 116 дней

Хакан ЯКИН

Швейцария

15.06.2008

Португалия

2:0

30 лет 222 дня

Джорджинио ВЕЙНАЛДУМ

Нидерланды

21.06.2021

Сев. Македония

3:0

30 лет 211 дней

ХАБИ АЛОНСО

Испания

23.06.2012

Франция

2:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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