Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд на Евро-2020

В каждом матче группового этапа отметился голами Криштиану Роналду. Он стал десятым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд. Между тем в своей голевой серии капитан португальцев 5 раз поразил ворота соперников. Больше мячей в групповом раунде забивал только Мишель Платини - 7 на Евро-1984.
109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд
К слову, у Роналду есть еще возможность продлить забивную серию. И кто, знает, возможно, именно ему удастся повторить или превзойти 37-летней давности рекорд Платини, который не уходил с поля без гола в пяти играх кряду.
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5 игр
|
(9 голов)
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
1984
|
4 игры
|
(5 голов)
|
Саво МИЛОШЕВИЧ
|
Югославия
|
2000
|
|
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
2004
|
3 игры
|
(5 голов)
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
2000
|
|
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
2016
|
|
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2020
|
3 игры
|
(4 гола)
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
1996
|
|
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Нидерланды
|
2004
|
3 игры
|
(3 гола)
|
Христо СТОИЧКОВ
|
Болгария
|
1996
|
|
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
|
2016
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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