Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд на Евро-2020

В каждом матче группового этапа отметился голами Криштиану Роналду. Он стал десятым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд. Между тем в своей голевой серии капитан португальцев 5 раз поразил ворота соперников. Больше мячей в групповом раунде забивал только Мишель Платини - 7 на Евро-1984.

109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд

К слову, у Роналду есть еще возможность продлить забивную серию. И кто, знает, возможно, именно ему удастся повторить или превзойти 37-летней давности рекорд Платини, который не уходил с поля без гола в пяти играх кряду.

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ