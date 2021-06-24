Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд на Евро-2020

В своей голевой серии капитан португальцев 5 раз поразил ворота соперников

  • 24.06.2021 15:17
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Криштиану Роналду забил в третьем матче подряд на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В каждом матче группового этапа отметился голами Криштиану Роналду. Он стал десятым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим забить в трех встречах подряд. Между тем в своей голевой серии капитан португальцев 5 раз поразил ворота соперников. Больше мячей в групповом раунде забивал только Мишель Платини - 7 на Евро-1984.

109 голов за сборную. Роналду повторил мировой рекорд

К слову, у Роналду есть еще возможность продлить забивную серию. И кто, знает, возможно, именно ему удастся повторить или превзойти 37-летней давности рекорд Платини, который не уходил с поля без гола в пяти играх кряду.

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах ЧЕ

Серия

 

Игрок

Сборная

ЧЕ

5 игр

(9 голов)

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

1984

4 игры

(5 голов)

Саво МИЛОШЕВИЧ

Югославия

2000

 

 

Милан БАРОШ

Чехия

2004

3 игры

(5 голов)

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

2000

 

 

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

2016

 

 

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2020

3 игры

(4 гола)

Алан ШИРЕР

Англия

1996

 

 

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Нидерланды

2004

3 игры

(3 гола)

Христо СТОИЧКОВ

Болгария

1996

 

 

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

2016
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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